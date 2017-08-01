ادريس لشكر يحتفل بخطوبة ابنته خولة ﻿

احتفل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخطوبة إبنته البكر خولة بمهندس في الإعلاميات خلال هذا الأسبوع بالرباط، على ان يتم في الأشهر المقبلة عقد حفل زفافهما.

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احتفل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخطوبة إبنته البكر خولة بمهندس في الإعلاميات خلال هذا الأسبوع بالرباط، على ان يتم في الأشهر المقبلة عقد حفل زفافهما.

وقد وجه لشكر الدعوة لحضور حفلة خطوبة نجلته التي تشغل مهمة نائب مدير بـ”السي دي جي” إلى أسماء وازنة من قياديي حزب المهدي بنبركة، من أبرزهم فتيحة سداد، وبديعة الراضي، عضوتي المكتب السياسي، وعبد الحفيظ اميلي، مدير مقر الحزب وعضو المكتب السياسي.

جدير بالذكر أن خولة، المزدادة في مارس 1980، كانت قد سبق و إقترحها إدريس لشكر زعيم حزب الوردة لتولي حقيبة وزارية في حكومة سعد الدين العثماني، لكن هذا المقترح الذي أثار جدلا واسعا آنذاك تم رفضه .