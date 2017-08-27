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بالصورة: فايسبوكيون يطلقون حملة واسعة من أجل التبرع بالدم

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 13:19 بالصورة: فايسبوكيون يطلقون حملة واسعة من أجل التبرع بالدم | مجتمع
بالصورة: فايسبوكيون يطلقون حملة واسعة من أجل التبرع بالدم
أطلق مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين حملة واسعة من أجل التبرع بالدم تحت إسم ''دمنا واحد''، وذلك لتشجيع المغاربة وسيما الشباب منهم من أجل التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين.

 

شــوف تيفي :


أطلق مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين حملة واسعة من أجل التبرع بالدم تحت إسم "دمنا واحد"، وذلك لتشجيع المغاربة وسيما الشباب منهم من أجل التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين.

هذه الحملة التي لقيت إستحسان عدد من رواد الموقع الأزرق، والتي شاركتها العديد من الصفحات الفايسبوكية ودعت إلى ضرورة التبرع بالدم لما في ذلك من أجر كبير، وإنقاذ مجموعة الأشخاص الذين كانوا يوما من الإيام يتمتعون بصحتهم بشكل عادي.

جدير بالذكر، أن موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أصبح منبرا شعبيا يقوم رواده من خلال الإعلان عن حملاتهم التحسيسية والإجتماعية والخيرية.

 

 

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