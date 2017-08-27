بالصور.. الفنانة المغربية جنات تستعد لحفل زفافها..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت مجلة ''ليالينا'' العربية، يومه الأحد، أن ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف الفنانة جنات الذي سيقام الليلة في فندق الفورسيزون بالقاهرة، بعد أن أصر عريسها المحامي محمد عثمان نعمان على أحياء الحفل في

"شوف تيفي"



كشفت مجلة "ليالينا" العربية، يومه الأحد، أن ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف الفنانة جنات الذي سيقام الليلة في فندق الفورسيزون بالقاهرة، بعد أن أصر عريسها المحامي محمد عثمان نعمان على أحياء الحفل في مصر وليس المغرب.



وأوضحت المجلة الفنية بـأن العديد من الصور من قاعة الحفل الذي سيشهد زواج العروسين، وظهر في الصور جزء من ديكور المكان الذي بدا أن الورد الأبيض سوف يملئ كل أرجاء المكان.



وأكدت المجلة أن حفل الزفاف من المنتظر أن يحضره عدد كبير من النجوم والشخصيات الهامة في الوطن العربي، مشيرة إلى أن جنات احتفلت بشكل مفاجئ بخطوبتها على عريسها في المغرب، في حفل ضمن الأهل والأصدقاء، إلا أنهما قررا إقامة حفل الزفاف في مصر.





