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''نقص الدم'' يهدد حياة المغاربة بالموت ودعوات لتنظيم حملات واسعة للتبرع

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 12:56 نقص الدم يهدد حياة المغاربة بالموت ودعوات لتنظيم حملات واسعة للتبرع | مجتمع
''نقص الدم'' يهدد حياة المغاربة بالموت ودعوات لتنظيم حملات واسعة للتبرع
دقت العديد من المستشفيات والمراكز الجهوية لتحاقن الدم عبر تراب المملكة ناقوس الخطر حول الإنخفاض الكبير والملحوظ لمخازن الدم بسبب إرتفاع الطلب الذي يقابله إنخفاض في عدد المتبرعين.


المجتمع
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دقت العديد من المستشفيات والمراكز الجهوية لتحاقن الدم عبر تراب المملكة ناقوس الخطر حول الإنخفاض الكبير والملحوظ لمخازن الدم بسبب إرتفاع الطلب الذي يقابله إنخفاض في عدد المتبرعين.

ووفق مصدر مسؤول بالمركز الوطني لتحاقن الدم، فحياة العديد من المرضى أضحت معلقة امالها على توفير المادة الحيوية بالمستشفيات وبمراكز تحاقن الدم، حيث أن هناك العديد من المرضى سيهلكون لا محالة إن لم يحصلوا على الدم خاصة في اللحظات المستعجلة.

وقال ذات المصدر، أن العديد من المستشفيات أعلنت عن قرب نفاذ مخزوناتها من أكياس الدم بل شددت على الموظفين والأطر الصحية، بالإقتصار فقط على منحه للحالات المستعصية جدا مع دعوة عائلات المرضى بالتبرع بدمهم للمساهمة في إنقاذ ذويهم.

وأضاف ذات المصدر، أن المركز الوطني لتحاقن الدم أصدر بلاغا في وقت سابق، دعا من خلاله جميع الموظفين في ''قطاع الصحة لبذل مجهودات إضافية لاستقطاب عدد أكبر من المتبرعين بالدم، مشددا على أن هناك عددا مهما من المرضى الذين يحتاجون إلى الدم في اللحظات المستعجلة، و''إن لم يُسعِفوا سيهلكون لا محالة.''


وفي ذات السياق، تعتزم العديد من الفعاليات وطنيا تنظيم قوافل للتبرع بالدم لإنقاذ المرضى خاصة ضحايا حوادث السير الذين تبقى قطرة دم واحدة كفيلة بكتابة عمر جديد.


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