مضيف طيران مغربي إختفى عن الأنظار بمطار بوفيس بفرنسا خلف إستنفارا أمنيا كبيرا ﻿

أكدت صحيفة ''لوباريزيان'' الفرنسية، أن مضيف طيران مغربي يشتغل بشركة الطيران ''Rayanair''، إختفى عن الأنظار بمطار بوفيس بفرنسا، الشيء الذي خلف وراءه إستنفارا أمنيا كبيرا.

شــوف تيفي :

أكدت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن مضيف طيران مغربي يشتغل بشركة الطيران "Rayanair"، إختفى عن الأنظار بمطار بوفيس بفرنسا، الشيء الذي خلف وراءه إستنفارا أمنيا كبيرا.

وأضافت ذات المصادر، أن المضيف المغربي إستغل العطب الذي طال الطائرة التي كانت متجهة من فرنسا نحوى مدينة فاس المغربية، والتي واجهتها مشاكل تقنية ليتم تعويضها بطائرة أخرى، ليختفي الشاب المغربي صاحب 22 سنة في ظروف غامضة يجهل لحد الساعة معرفة تفاصيل هذا الاختفاء.

وأكملت المصادر، أن عناصر الدرك والأمن بمطار بوفيس، عملت على تفتيش كل الطائرات المتواجدة بالمطار وجميع الأمكنة المحيطة به.