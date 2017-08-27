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فضيحة وتفاصيل جد خطيرة..هاكيفاش كيضحكو فتيات على الشباب بالبكارة الاصطناعية+صور

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 12:23 فضيحة وتفاصيل جد خطيرة..هاكيفاش كيضحكو فتيات على الشباب بالبكارة الاصطناعية+صور | مجتمع
فضيحة وتفاصيل جد خطيرة..هاكيفاش كيضحكو فتيات على الشباب بالبكارة الاصطناعية+صور
كشف الدكتور المصري سامر سمير لمعى، إخصائى جراحة النساء والتوليد وجراحة المناظير، في تصريح أدلى به لموقع ''الدستور'' المصري، أخيرا، إن ترقيع غشاء البكارة هو عملية تجميل فى نظر علم الطب، إذ توضع قطعة


"شوف تيفي"

كشف الدكتور المصري سامر سمير لمعى، إخصائى جراحة النساء والتوليد وجراحة المناظير، في تصريح أدلى به لموقع "الدستور" المصري، أخيرا، إن ترقيع غشاء البكارة هو عملية تجميل فى نظر علم الطب، إذ توضع قطعة جلدية بديلة للممزقة، ويبقى هذا الغشاء الجديد من يوم إلى ثلاثة أيام على الأكثر وبعدها ينفض، وتلجأ إليه الفتيات قبل الزواج بيوم أو يومين.

وأضاف الدكتور لمعي أن هذه العملية مجرّمة فى مصر قانونًا، وتعارضها وزارة الصحة ونقابة الأطباء، ولكن برغم ذلك، يجريها عدد من الأطباء بطرق سرية إما تعاطفًا مع الحالات، أو للتربح المادى، مشيرًا إلى أن الخطأ بها وارد، إذا كان الطبيب غير متمكن.

وأكد الموقع المصري المذكور أن محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، اعتبر ترقيع غشاء البكارة "غشًا غير جائز"، وقال إنه: "لا بديل عن مصارحة الفتاة لخطيبها بفقدان عذريتها، حتى لا تقع تحت طائلة الغش والخداع، فالماكر والخادع فى النار"، مضيفا بأنه لا مانع من اللجوء إلى الغشاء الصناعى فى حالات الاغتصاب لأنه حالة قهرية ليس للأنثى إرادة وقتها.

وأضاف الشحات حسب الموقع أن الغشاء نوع من ستر الفتيات ليس مبررًا لإباحته، فعلى كل إنسان أن يتحمل نتيجة أخطائه، والأفضل أن يكون الطرف الثانى متفهمًا وواعيًا بحيث لا يكره الفتاة التى تصرح له بأنها فقدت شرفها، لكن لو سمحنا به سنفتح المجال لهذا الأمر أكثر.

واستغل الموقع المصري فتحه النقاش حول البكارة الاصطناعية، نشر ما قالته فتاة تدعى هدير وهو اسم مستعار تبلغ من العمر 27 سنة متزوجة، والتي كشفت بأنها خاضت تجربة ناجحة مع كبسولات البكارة الصناعية، بسبب استخدامها المنتج الأمريكى الأصلي، مؤكدة بأن زوجها لم يلحظ شيئًا ليلة الزفاف.

وشرحت هدير حسب ذات الموقع أن سبب لجوئها إلى الغشاء الصناعى هو فقدانها لعذريتها بعد علاقة مع خطيبها الأول، الذى كانت تعتبره حبها الأول والأخير، لكنهما تفرقا بعدها، فاضطرت إلى تلك الخدعة حتى لا تضيع زوجها الحالي.

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المغرب شوف تيفي المصري الزواج الزوجة البكارة الإصطناعية

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