وفد من جامعة بيلغورد للتكنولوجيا بروسيا الاتحادية في زيارة علمية لجامعة الحسن الأول بسطات ﻿

زار المغرب وفد من جامعة بيلغورد للتكنولوجيا مكون من أساتذة باحثين وطلبة بناء على اتفاقية الشراكة والتعاون التي جمعتهم بجامعة الحسن الأول بسطات، حيث تمكنوا طيلة الفترة الممتدة من 3 إلى 22 من هذا

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زار المغرب وفد من جامعة بيلغورد للتكنولوجيا مكون من أساتذة باحثين وطلبة بناء على اتفاقية الشراكة والتعاون التي جمعتهم بجامعة الحسن الأول بسطات، حيث تمكنوا طيلة الفترة الممتدة من 3 إلى 22 من هذا الشهر التي مكثوا فيها من الاستفادة من برنامج علمي مكثف غني ومتقدم قي اللغة الفرنسية، أطره اثنان من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال ينتمون لمؤسسات جامعة الحسن الأول.

وقد نظمت العديد من الأنشطة العلمية والثقافية التي بدأت بالاستقبال و اللقاء الذي خصصه رئيس الجامعة الدكتور أحمد نجم الدين للوفد و الذي رحب فيه بأعضاء الوفد متمنيا لهم مقاما سعيدا بالبلد الشقيق لدولتهم.كما زار الوفد الروسي عددا من المواقع التاريخية والثقافية والمعالم الأثرية المهمة في المغرب، للتعرف على حضارته وتاريخه.

فيما قام الدكتور أحمد فحلي نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والتعاون الدولي، بإلقاء محاضرة عن تاريخ و راهن المغرب، سلط الضوء من خلالها على الحضارات التي توالت على المغرب بدء من التواجد الفنيقي و الروماني و البزنطي حتى الفتح الإسلامي و الدول التي توالت على شمال إفريقيا، الأدارسة، المرابطون، الموحدون، المرينيون، الوطاسيون، السعديون حتى الدولة العلوية الشريفة، كما تخلل هذا العرض أمثلة من التاريخ الروسي الموازي للحقب المتحدث عنها في المغرب .وخاصة العلاقات مع السلاطين بالمغرب والمراسلات والاتفاقات كما هو الشأن في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله و الملك هكاترين.

كما تناول الدكتور أحمد فحلي بتفصيل قضية الصحراء المغربية موضحا الجذور التاريخية لمغربيتها والحيثيات المفتعلة من طرف خصوم المغرب.

فيما عبر رئيس الوفد عن امتنانه الشديد لجامعة الحسن الأول قائلا: "إنها جامعة متميزة بعلاقاتها الأكاديمية وباهتمامها الشديد بالمعرفة العلمية".

يشار إلى أن وفدا من جامعة الحسن الأول مكون من 11 طالبا مسجلين بسلك الدكتوراه في تخصصات علمية مختلفة في الفترة الممتدة من 1 إلى 25 من الشهر الماضي ، تمكنوا من خلال فترة إقامتهم ببيلغورد في روسيا من الاستفادة من برنامج علمي مكثف غني ومتقدم في مجال تخصصهم.



