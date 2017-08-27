بالصور..بدر هاري يغادر السجن ويستعد لمواجهة ريكو ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية قريبة من البطل العالمي بدر هاري مجموعة من الصور لهذا الأخير، ظهر خلالها وهو يخوض تدريباته داخل إحدى الصالات الرياضية بهولندا استعدادا لنزاله أمام الهولندي ريكو نهاية السنة



"شوف تيفي"



نشرت صفحة فايسبوكية قريبة من البطل العالمي بدر هاري مجموعة من الصور لهذا الأخير، ظهر خلالها وهو يخوض تدريباته داخل إحدى الصالات الرياضية بهولندا استعدادا لنزاله أمام الهولندي ريكو نهاية السنة الجارية.



وكانت "شوف تيفي" قد كشفت في خبر حصري لها بأن القضاء الهولندي وبعد قضاء بدر لنصف العقوبة السجنية وبسبب سلوكه الحسن، سمحت له بمغادرة السجن في مواعيد محددة تحت حراسة أمنية حتى يخوض تداريبه.



تجدر الإشارة إلى أن محكمة لاهاي، قضت شهر فبراير الماضي بسجن البطل العالمي بدر هاري لمدة 6 أشهر بسبب اتهامه بالاعتداء على رجل أعمال هولندي، وقد تم إيداعه سجن امستردام في الثالث من أبريل الماضي وهو ما يعني أن البطل العالمي وحسب العقوبة المفروضة عليه سيغادر السجن في شهر شتنبر المقبل.







