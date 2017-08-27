غريب وبالصور: إمرأة تبلغ من العمر 72 سنة تتزوج بشاب عشريني وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

تزوجت إمرأة إنجليزية تبلغ من العمر 72 سنة، بشاب إفريقي في مقتبل العمر 27 سنة جنسيته نجيرية، بعد أن تعرفت عليه في موقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك''.

شوف تيفي : محمد بوحتة

تزوجت إمرأة إنجليزية تبلغ من العمر 72 سنة، بشاب إفريقي في مقتبل العمر 27 سنة جنسيته نجيرية، بعد أن تعرفت عليه في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".

وحسب تقاير إعلامية بريطانية، فإن "العجوز" أصيبت بإكتئاب حاد بعد أن رفضت السلطات الإنجليزية في مناسبتين منح الشاب الإفريقي تأشيرة الدخول إلى إنجلترا، بعد أن أنفقت صاحبة 72 سنة، مبلغا كبيرا قدر بعشرين ألف جنيه إسترليني كتكاليف للسفر والزواج من حبيبها النيجيري.

وحسب ذات المصادر، فإن السيدة الإنجليزية ورغم تقدمها في السن، تحملت عناء السفر من إنجلترا إلى نجيريا، ليحتفلا معا بزفافهما، وعندما قررا الذهاب إلى بلاد الغال تفاجئا بمنع الشاب الإفريقي من الدخول إلى الأراضي البريطانية، ولحد الأن لم يتحقق حلمهما بأن يكونا معا ويكملان حياتهما بإنجلترا.