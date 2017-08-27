عاجل.. القنوات المجانية لنقل أقوى الدوريات الكروية العالمية تخرج للوجود ﻿

أفادت تقارير صحفية أن فكرة القنوات الرياضية “beoutQ” المتخصصة في نقل البطولات الأوروبية، والتي تم الإعلان عن إطلاقها بداية هذا الشهر، أصبحت حقيقة، مشيرة أنها ستتاح الفرصة للجميع لمتابعة أغلب

" شوف سبور"

أفادت تقارير صحفية أن فكرة القنوات الرياضية “beoutQ” المتخصصة في نقل البطولات الأوروبية، والتي تم الإعلان عن إطلاقها بداية هذا الشهر، أصبحت حقيقة، مشيرة أنها ستتاح الفرصة للجميع لمتابعة أغلب دوريات العالم عبر هذه القنوات قبل بداية الدوريات الأوروبية الكبرى، كالإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرها، عبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي الرياضة في العالم العربي.

ونشر العديد من الإعلاميين المعروفين في السعودية تغريدات تضم صور لجهاز الاستقبال الجديد، مؤكدين أنه أصبح متاحا للجمهور.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل في تغريدة له: " شخصيا يعمل معي الجهاز بكفاءة عالية جدا وسيكون في الأسواق وفق معلوماتي خلال يومين.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن رسوم الاشتراك في القنوات الرياضية الجديدة ستكون أقل بكثير من رسوم الاشتراك في شبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية، كما ستتاح متابعتها بشكل مجاني عبر الإنترنت.

ودشن مغردون هاشتاغ تحت اسم #انطلاق_قنوات_beoutq_المجانية للاحتفاء بالجهاز الجديد، وكان أبرز الأسئلة هو عن مكان بيع الجهاز وكيفية الاشتراك في قنواته.