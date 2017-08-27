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بالصور.. خوفا من الإرهاب..قوات عسكرية مسلحة بمطارات فرنسا وهاشنو واقع

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 10:42 بالصور.. خوفا من الإرهاب..قوات عسكرية مسلحة بمطارات فرنسا وهاشنو واقع | دولي
بالصور.. خوفا من الإرهاب..قوات عسكرية مسلحة بمطارات فرنسا وهاشنو واقع
بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي عاشت على وقعها عدد من الدول الأوروبية،آخرها برشلونة،عاينت ''شوف تيفي''انتشار قوات عسكرية خاصة بمختلف مطارات فرنسا.
شوف تيفي:م غ
 
بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي عاشت على وقعها عدد من الدول الأوروبية،آخرها برشلونة،عاينت "شوف تيفي"انتشار قوات عسكرية خاصة بمختلف مطارات فرنسا.
 
و تنتشر القوات  المسلحة، بزيها العسكري و سلاحها المتطور في مطار" ليون الدولي" الذي يشهد توافد عدد كببر من السياح الذين يخضعون لتفتيش دقيق.
 
و تأتي هذه التعزيزات الأمنية حسب ما صرح به مسؤولون بالمطار ل"شوف تيفي"،كإجراءات احترازية لتفادي مخاطر الإرهاب.

 

 
 
 
 
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شوف تيفي المغرب ارهاب فرنسا مطارات

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