بالصور.. خوفا من الإرهاب..قوات عسكرية مسلحة بمطارات فرنسا وهاشنو واقع ﻿

بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي عاشت على وقعها عدد من الدول الأوروبية،آخرها برشلونة،عاينت ''شوف تيفي''انتشار قوات عسكرية خاصة بمختلف مطارات فرنسا.

شوف تيفي:م غ

بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي عاشت على وقعها عدد من الدول الأوروبية،آخرها برشلونة،عاينت "شوف تيفي"انتشار قوات عسكرية خاصة بمختلف مطارات فرنسا.

و تنتشر القوات المسلحة، بزيها العسكري و سلاحها المتطور في مطار" ليون الدولي" الذي يشهد توافد عدد كببر من السياح الذين يخضعون لتفتيش دقيق.

و تأتي هذه التعزيزات الأمنية حسب ما صرح به مسؤولون بالمطار ل"شوف تيفي"،كإجراءات احترازية لتفادي مخاطر الإرهاب.