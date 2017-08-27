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بالصورة..وفاة لاعب المنتخب السعودي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 10:10 بالصورة..وفاة لاعب المنتخب السعودي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة | دولي
بالصورة..وفاة لاعب المنتخب السعودي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة
توفي لاعب المنتخب السعودي للجيدو فئة الشباب، عبد الرحمن شراحيلي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في البرتغال، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

"شوف تيفي"

 

توفي لاعب المنتخب السعودي للجيدو فئة الشباب، عبد الرحمن شراحيلي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في البرتغال، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية العربية السعودية، نشرت أمس السبت، عبر موقع "تويتر"، نعيا للاعب المنتخب السعودي، والذي توفي في معسكر المنتخب بالبرتغال، إثر أزمة قلبية.

وقالت اللجنة اليوم عبر صفحتها في "تويتر": "تنعى اللجنة لاعب منتخب الشباب عبد الرحمن شراحيلي 20 سنة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في معسكر الفريق بالبرتغال، نتيجة أزمة قلبية.."نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه والأسرة الأولمبية والرياضية الصبر والسلوان".

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