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زخات رعدية وأمطار بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 09:50 زخات رعدية وأمطار بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
زخات رعدية وأمطار بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تصبح الأجواء أقل حرارة مع انخفاض في درجات الحرارة ببعض الدرجات، خاصة في السهول الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية فوق

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تصبح الأجواء أقل حرارة مع انخفاض في درجات الحرارة ببعض الدرجات، خاصة في السهول الأطلسية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية فوق الريف والسايس ومرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، والناحية الجنوبية للأقاليم الصحراوية .

كما يحتمل نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة بالسواحل الأطلسية الوسطى وسماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستكون الرياح معتدلة القوة وشرقية بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة من القطاع الشمالي بالواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية وكذلك الأقاليم الجنوبية، وضعيفة جنوبية-غربية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 19 و22 درجة قرب السواحل، وما بين 22 و25 درجة بالواجهة المتوسطية، وما بين 25 و28 درجة بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة قرب السواحل، وما بين 34 و39 درجة بالسهول الداخلية وكذلك سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستصل 40 و42 شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين الصويرة وسيدي إيفني وما بين العيون والداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

 

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