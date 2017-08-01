 برافو لأبناء الحموشي.... عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء يوقفون شخصا متهما بهتك عرض فتاة قاصر ﻿
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برافو لأبناء الحموشي.... عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء يوقفون شخصا متهما بهتك عرض فتاة قاصر

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 05:43 برافو لأبناء الحموشي.... عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء يوقفون شخصا متهما بهتك عرض فتاة قاصر | حوادث و حقوق
برافو لأبناء الحموشي.... عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء يوقفون شخصا متهما بهتك عرض فتاة قاصر
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة 25 غشت 2017، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها، حسب البلاغ الذي

شــوف تيفي :

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة 25 غشت 2017، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها، حسب البلاغ الذي أصدرته دائرة المنطقة الأمنية للحي الحسني.

وحسب ذات البلاغ، فإن دائرة الشرطة التي تشرف على الديمومة كانت قد توصلت، مساء أول أمس الخميس، بشكاية تتعلق بهتك عرض طفلة قاصرة تبلغ من العمر 11 سنة، من قبل شخص يسكن بجوار عائلتها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف المشتبه به في غضون ساعات قليلة من تسجيل الشكاية.

وقد تم إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

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