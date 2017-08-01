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بعد إعتداءات الموزمبيق...سفراء المغرب بإفريقيا يجتمعون بالرباط و''بوريطة'' ينفي

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 04:30 بعد إعتداءات الموزمبيق...سفراء المغرب بإفريقيا يجتمعون بالرباط وبوريطة ينفي | بوليتيك
بعد إعتداءات الموزمبيق...سفراء المغرب بإفريقيا يجتمعون بالرباط و''بوريطة'' ينفي
كشف أكثر من مصدر بوزارة الخارجية، صحة الأخبار المتداولة بقوة، حول إستنفار جميع سفراء المغرب بإفريقيا للإجتماع في الرباط بعد عيد الأضحى، للتداول حول الإشكالات التي تواجه عمل السفراء وكذا طرق

شوف تيفي

كشف أكثر من مصدر بوزارة الخارجية، صحة الأخبار المتداولة بقوة، حول إستنفار جميع سفراء المغرب بإفريقيا للإجتماع في الرباط بعد عيد الأضحى، للتداول حول الإشكالات التي تواجه عمل السفراء وكذا طرق التعامل مع الإستفزازات المتكررة للبوليساريو والدول الداعمة لها بعد حادثة الموزمبيق.

وأضافت ذات المصادر، أن وزارة الخارجية إعتادت عقد لقاءات مع السفراء وإستدعائهم لإجتماعات تكوينية أو دراسية، لكن الإجتماع المقبل بعد عيد الأضحى يأتي في سياق الإعتداء الشنيع الذي تعرض له وزير الخارجية ناصر بوريطة بالموزمبيق، حيث ينتظر أن يتداول السلك الدبلوماسي للمغرب المعتمد بإفريقيا حول التحديات التي تنتظر المملكة في ظل خطط وإستفزازات أعداء الوطن.


من جهة ثانية، نفى ناصر بوريطة في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' الخبر جملة وتفصيلا مؤكدا بعدم وجود أي إجتماع لسفراء المغرب بإفريقيا بعد حادثة الموزمبيق.


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