صحيفة يابانية: بوليساريو شوش على أشغال الاجتماع الوزاري وعرقل سيره...واليابان لا تعترف بالجمهورية الوهمية ﻿

أكدت صحيفة ''اشاي شيمبون'' اليابانية، أمس الجمعة، على أن الحضور غير المتوقع لممثلي ''بوليساريو'' شوش على أشغال الاجتماع الوزاري لمتابعة المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا ''تيكاد'' الذي انطلق

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أكدت صحيفة ''اشاي شيمبون'' اليابانية، أمس الجمعة، على أن الحضور غير المتوقع لممثلي ''بوليساريو'' شوش على أشغال الاجتماع الوزاري لمتابعة المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا ''تيكاد'' الذي انطلق بمابوتو، عاصمة الموزمبيق.

و أضافت نفس الصحيفة على أن ''بوليساريو'' لا يحظى باعتراف طوكيو ولا باقي الوفود، حيث تسببت حضور أعضاء بعين المكان في عرقلة سير الأشغال، ليتم تأجيل مراسيم الافتتاح من الساعة 16 و النصف إلى الساعة 19، فيما لم يعقد الاجتماع العام المتوقع يوم الخميس كما تم كذلك إلغاء المباحثات التي كانت مرتقبة بين الوفدين الياباني والكاميروني.

وبعد أن أكدت الصحيفة اليابانية أن الحكومة اليابانية لم تدع الكيان الوهمي للمشاركة في اجتماع ''التيكاد''، أوردت تصريحات وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، الذي عبر عن أسفه لإلغاء الاجتماع العام، مضيفة بأن اليابان لم تعترف ببوليساريو.