بالصور..وفي عز الصيف...خسائر مادية بعد عاصفة رعدية بإملشيل ﻿

خلفت العواصف الرعدية المتقطعة التي شهدتها العديد من الدواوير بمنطقة إملشيل الجبلية طيلة هذا الأسبوع خسائر مادية كبيرة في الحقول والبساتين التي تعتمد عليها الساكنة المحلية لسد بعض إحتياجاتها في

شوف تيفي



خلفت العواصف الرعدية المتقطعة التي شهدتها العديد من الدواوير بمنطقة إملشيل الجبلية طيلة هذا الأسبوع خسائر مادية كبيرة في الحقول والبساتين التي تعتمد عليها الساكنة المحلية لسد بعض إحتياجاتها في إطار ''الزراعات المعيشية''.



وكشف ''محمد اعبابو'' من عين المكان في تصريح مع ''شوف تيفي'' أن العواصف الرعدية التي شهدتها المنطقة مؤخرا طيلة الأسبوع الجاري خاصة ليلة أمس، أحدثت خسائر كبيرة خاصة في حقول ''التفاح'' و''الذرة'' والأعشاب التي يعتمد عليها الفلاحون كعلف لماشيتهم خلال فصل الشتاء.



وأضاف الفاعل الجمعوي والحقوقي بالمنطقة، أن الأمطار الأخيرة أثرت بشكل سلبي على الزراعات المعيشية التي يعتمد عليها ساكنة المنطقة خاصة أنها مصحوبة بالرياح والتي يطلق عليها محليا ''بالتبروري''.