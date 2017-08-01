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العثور على جثة أربعيني معلقة في شجرة في نواحي مولاي يعقوب

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 02:32 العثور على جثة أربعيني معلقة في شجرة في نواحي مولاي يعقوب | حوادث و حقوق
العثور على جثة أربعيني معلقة في شجرة في نواحي مولاي يعقوب
أقدم شخص في الأربعينيات من عمره على وضع حد لحياته يومه السبت شنقا، حيث عثر عليه المواطنون متدليا من غصن شجرة بالقرب من ''عين قنصرة'' التابع لإقليم مولاي يعقوب، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 408 الرابطة

شوف تيفي

أقدم شخص في الأربعينيات من عمره على وضع حد لحياته يومه السبت شنقا، حيث عثر عليه المواطنون متدليا من غصن شجرة بالقرب من ''عين قنصرة'' التابع لإقليم مولاي يعقوب، بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 408 الرابطة بين فاس وتاونات.

وقد حلت عناصر تابعة لمصالح الدرك الملكي الى عين المكان فور علمها بالخبر، بغية تفقد الجثة من كشف ملابسات الحادثة.

فيما أخضعت جثة الهالك للتشريح الطبي بمستشفى الغساني بفاس بعد نقلها إلى قسم الأموات من التأكد من سبب الوفاة.

يشار إلى أن المعطيات الأولية التي استقتها المصالح الأمنية لم تكشف عن الأسباب التي دفعت الرجل للانتحار.

 

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الانتحار شوف تيفي جثة فاس مولاي عقوب

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