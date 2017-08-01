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رسميا.. هذه هي الجهة التي تبنت حادثة الطعن ببروكسل

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 02:15 رسميا.. هذه هي الجهة التي تبنت حادثة الطعن ببروكسل | دولي
رسميا.. هذه هي الجهة التي تبنت حادثة الطعن ببروكسل
بعد 24 ساعة على حادث الطعن الذي وقع في بروكسل وأسفر عن إصابة جنديين بإصابات طفيفة تبنى ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث .

'' شوف تيغي''

بعد 24 ساعة على حادث الطعن الذي وقع في بروكسل وأسفر عن إصابة جنديين بإصابات طفيفة تبنى ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث .

وقالت وكالة أعماق إن منفذ عملية الطعن في بروكسل هو من جنود الدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف في إشارة منها إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى ان الحادث عرف وفاة المهاجم وهو بلجيكي من أصل صومالي يبلغ من العمر 30 سنة بعد نقله إلى المستشفى بحيث أطلق جنود بلجيكيون النار عليه.

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