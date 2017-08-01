فضيحة من العيار الثقيل : 22 إطارا ببنك دولة عربية يسرقون الملايير الموجهة للإتلاف! ﻿

فضيحة من العيار الثقيل ضربت المؤسسة المصرفية بالجزائر، ويتعلق الأمر بتبييض الأموال واختلاسها وإساءة استغلال الوظيفة، تورّط فيها 22 إطارا ببنك الجزائر يشغلون مناصب مختلفة، منها مراقب الصندوق

شوف تيفي:

فضيحة من العيار الثقيل ضربت المؤسسة المصرفية بالجزائر، ويتعلق الأمر بتبييض الأموال واختلاسها وإساءة استغلال الوظيفة، تورّط فيها 22 إطارا ببنك الجزائر يشغلون مناصب مختلفة، منها مراقب الصندوق العام، أقدموا على مدار 7 سنوات على اختلاس الأوراق النقدية التالفة والمثقوبة التي تمّ استرجاعها من وكالات البنك ، وإعادة تسويقها خارج القانون، عوض تحويلها للإتلاف.

وقد كشف مصدر جد موثوق لـجريدة «النهار» الجزائرية التي اوردت الخبر، أن التحريات إلى قامت بها مصالح الأمن توصّلت إلى أن مبالغ مالية جد ضخمة تجاوزت «ملايير الدينارات» من الأوراق النقدية من جميع الفئات النقدية المثقوبة والممزّقة، سرقت قبل إتلافها حسب أمر الموجهة إليه من قبل بنك الجزائر.

و ذكر المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في محكمة الرويبة، أمر بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، في حين أفرج عن 5 آخرين، غير أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس، ولدى الاستئناف في الأمر، أمرت بإيداع باقي المتهمين رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحري في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتكوين مجموعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة وتبييض الأموال واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.