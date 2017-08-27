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خطير...وبالفيديو..سقوط منصة للألعاب يخلف إصابات في صفوف الأطفال بمدينة خنيفرة +صور

بتاريــخ : 27 غشت 2017 / 01:31 خطير...وبالفيديو..سقوط منصة للألعاب يخلف إصابات في صفوف الأطفال بمدينة خنيفرة +صور | مجتمع
خطير...وبالفيديو..سقوط منصة للألعاب يخلف إصابات في صفوف الأطفال بمدينة خنيفرة +صور
كشف موفد ''شوف تيفي'' من ساحة ''أزلو'' بمدينة خنيفرة قبل قليل، عن سقوط منصة لألعاب الأطفال بسبب الرياح التي لم تستطع الأجهزة المتهالكة للسيرك الصمود أمام قوتها لتصيب عددا من الأطفال تم نقل ثلاثة منهم

شوف تيفي

كشف موفد ''شوف تيفي'' من ساحة ''أزلو'' بمدينة خنيفرة قبل قليل، عن سقوط منصة لألعاب الأطفال بسبب الرياح التي لم تستطع الأجهزة المتهالكة للسيرك الصمود أمام قوتها لتصيب عددا من الأطفال تم نقل ثلاثة منهم نحو المستشفى الإقليمي للمدينة.

وإستنادا لإفاذة ذات المصدر، فقد أعلنت حالة إستنفار قصوى لمختلف المصالح بعد الكارثة وسط رعب للأهالي والأسر الذين قدموا للساحة لمنح بعض الوقت لأطفالهم للعب والاستمتاع بأجواء الليل الباردة بعد يوم طويل وشاق بسبب الحرارة المرتفعة.

ووفق ذات المصدر، فلولا الألطاف الإلهية ويقظة الأسر، لكانت الحصيلة ثقيلة و مميتة ، حيث سجل إلى غاية هذه اللحظات إصابة ثلاثة أطفال تم نقلهم على وجه السرعة لتلقي العلاجات اللازمة، وسط تساؤلات للأسر عن الجهات التي رخصت لإقامة ألعاب الأطفال في الساحة من دون ضمانات السلامة.

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