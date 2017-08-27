إعتقال أشهر فنانة بعد تلقيها أموالا من رجل أعمال بالخارج ﻿

تداولت مصادر إعلامية مويتانية، أنباء عن إعتقال الفنانة ''المعلومة بنت الميداح'' عضو مجلس الشيوخ السابق، من طرف الشرطة الاقتصادية لمساءلتها حول ما يثار حول بعض التمويلات التي حصلت عليها من جهات

شوف تيفي وكالات



تداولت مصادر إعلامية مويتانية، أنباء عن إعتقال الفنانة ''المعلومة بنت الميداح'' عضو مجلس الشيوخ السابق، من طرف الشرطة الاقتصادية لمساءلتها حول ما يثار حول بعض التمويلات التي حصلت عليها من جهات معارضة تقيم بالخارج.



وكانت النيابة قد أصدرت بيانا حول ظروف وأسباب اعتقال عضو مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غده تحدثت فيه عن التحقيق حول شبكة عابرة للحدود تعمل على زعزعة الأمن والسلم الأهلي بموريتانيا - حسب بيان النيابة.



ويأتي توقيف الفنانة وإخضاعها للتحقيق لما يزيد عن ساعتين، من طرف الشرطة الإقتصادية بعد إستدعائها لبعض الصحفيين والنقابيين حول نفس الموضوع، قبل أن تخلي سبيلهم لاحقا.