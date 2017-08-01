بعد انهيار منزل في درب الكبير الشفارة خذاو الذهب وفلوس الساكنة لي كانت فيه ﻿

تعرضت ساكنة المنزل الذي انهار بدرب الكبير في الدار البيضاء قبل أيام، لسرقة ممتلكاتها المتمثلة في الذهب والمال الذي دك وسط ركام البيت، حيث استغل السارقون غياب السلطات عن المكان للقيام بعملية

شوف تيفي

تعرضت ساكنة المنزل الذي انهار بدرب الكبير في الدار البيضاء قبل أيام، لسرقة ممتلكاتها المتمثلة في الذهب والمال الذي دك وسط ركام البيت، حيث استغل السارقون غياب السلطات عن المكان للقيام بعملية التنقيب وسرقة ممتلكاتهم.

وقد احتجت مساء يومه السبت، الساكنة أمام البيت المنهار الذي يتكون من ثلاثة طوابق، منددين بما أسموه ''جريمة السرقة'' التي طالت أغراضهم القابعة تحت ركام المنزل.

يشار إلى أن الانهيار لم يخلف أي خسائر بشرية، فيما مالكة المنزل كانت قد أبلغت القاطنين بهذا المبنى بضرورة مغادرته على وجه السرعة.