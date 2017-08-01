كارثة...إعتقال عشرة أشخاص على خلفية ذبح ''شيخ'' مقابل 250 درهما بتارودانت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن إعتقال الدرك الملكي بقيادة أركانة عشرة أشخاص على خلفية مقتل شيخ ليلة الخميس الماضي بأحد الدواوير التابعة للمنطقة الجبلية بالقيادة المذكورة.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' عن إعتقال الدرك الملكي بقيادة أركانة عشرة أشخاص على خلفية مقتل شيخ ليلة الخميس الماضي بأحد الدواوير التابعة للمنطقة الجبلية بالقيادة المذكورة.



وأضاف مصدر مطلع، أن الدرك الملكي تمكن اليوم السبت من فك لغز القضية بعد حملة إعتقالات المشتبه بهم في الدواوير المجاورة للمنزل الذي وجد فيه الضحية مدرجا بدمائه بعد ذبحه من الوريد إلى الوريد بهدف السرقة.



ووفق ذات المصدر، فقد إعترف أحد الأشخاص المعتقلين بأنه قام بذبح الشيخ ليعثر فقط على مبلغ 250 درهما، بعدما ظن بأنه سيعثر على مبالغ مالية كبيرة، في حين يجري التحقيق مع بعض المشتبه بهم على خلفية جنح أخرى فيما تم إطلاق سراح الاخرين.