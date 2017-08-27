بالصور... سائق طاكسي ''يختطف '' مهاجرة إفريقية بالدار البيضاء والبوليس يتدخل بمساعدة مسؤول كبير بالقوات المساعدة ﻿

تمكنت عناصر أمنية من ''فرقة التطهير'' التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع من إعتقال سائق طاكسي من الصنف الثاني قبل قليل بشارع إبن تاشفين بعد إختطافه لفتاة تنحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

شوف تيفي



تمكنت عناصر أمنية من ''فرقة التطهير'' التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع من إعتقال سائق طاكسي من الصنف الثاني قبل قليل بشارع إبن تاشفين بعد إختطافه لفتاة تنحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.



ووفق إفادة موفد ''شوف تيفي'' من عين المكان، فقد تم وضع سائق طاكسي تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، بعد إعتقاله من طرف عناصر أمنية كانت تقوم بحملة تفتيش ومراقبة داخل حافلات النقل العمومي، حيث إنتبهت الفرقة الأمنية المشكلة من ثلاثة عناصر لسيارة صغيرة تسير بسرعة جنونية، وسط صراخ لسيدة تلوح بيدها للمارة وهي محتجزة في السيارة.



وإستناذا لذات المصادر، فقد أوقفت العناصر الأمنية الحافلة، لمطاردة سيارة الأجرة بشكل إحترافي وسط ذهول الحاضرين بمن فيهم مسؤول كبير بالقوات المساعدة الذي أوقف سيارته لمساعدة العناصر الأمنية التي وظفت سيارة للشرطة ودراجة نارية، حيث تم توقيف الطاكسي وسط صراخ الفتاة الإفريقية التي طالبت بمتابعة المعني بالأمر قانونيا، لكونه رفض إيصالها إلى المكان المحدد الذي فقدت فيه جواز سفرها.



وأضافت ذات المصدر، أن المفاجأة الكبرى تفجرت بعد تفتيش عناصر الشرطة التابعين لفرقة التطهير بعين السبع للصندوق الخلفي لسيارة الأجرة حيث تم العثور على ملابس نسائية مثيرة، صرح المعتقل على أنها تعود لزبونة له سافرت لمدينة مراكش.