حركة تنقيلات واسعة لمسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي بجهة سوس ماسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حملة تنقيلات واسعة لمسؤولين بالأمن الوطني والدرك الملكي من رتب مختلفة بمدن أكادير وإنزكان وتزنيت، في إطار ضخ دماء جديدة في هذه المناطق.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن حملة تنقيلات واسعة لمسؤولين بالأمن الوطني والدرك الملكي من رتب مختلفة بمدن أكادير وإنزكان وتزنيت، في إطار ضخ دماء جديدة في هذه المناطق.



ووفق مصادر مطلعة، فقد تم تعيين رئيس جديد للمنطقة الأمنية لانزكان، قادما إليها من مدينة مراكش، حيث كان قبل ذلك يشغل منصب رئيس دائرة أمنية بأكادير، فيما تم تعيين رئيس الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى رئيسا للمنطقة الأمنية لتزنيت، في حين تم تعيين رئيس المنطقة الأمنية لمدينة بيوكرى، من طرف مسؤول كان يشغل منصبا آخر بذات المنطقة وقد عين رئيسا لها.



وحسب ذات المصادر، فقد أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك على منصب رئيس المنطقة الأمنية لمدينة تارودانت، فيما عين نائب رئيس منطقة أمن سيدي إفني رئيسا لمنطقة أمن بني ملال.



وفي ذات السياق، قامت القيادة العليا للدرك الملكي، بتغييرات بسريات الدرك الملكي بأكادير الكبير، حيث تم تنقيل قائد المركز الترابي لسرية الدراركـة الى مركز بوعرفة و خلفه في هذا المنصب قائد تم تنقيله من سرية الدرك الملكي بالراشيدية.



وافادت مصادر عليمة أن حركة التنقيلات لم تشمل قائد سرية الدراركة لوحده وإنما شملت حتى نائبه الأول ومجموعة من الدركيين وبهذا ستكون سرية الدرك الملكي للدراركة بضواحي أكادير قد تم تجديدها بالكامل تقريبا بسبب حركة التنقيلات التي أصدرتها القيادة العليا للدرك الملكي.