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بالصور.. وحش ادمي يغتصب فتاة عشرينية داخل منزلها بتواجد والدها المسن بمديونة

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 23:49 بالصور.. وحش ادمي يغتصب فتاة عشرينية داخل منزلها بتواجد والدها المسن بمديونة | حوادث و حقوق
بالصور.. وحش ادمي يغتصب فتاة عشرينية داخل منزلها بتواجد والدها المسن بمديونة
تعرضت فتاة عشرينية يوم أمس الجمعة للإغتصاب من طرف وحش آدمي يبلغ من العمر 32 سنة بمديونة ضواحي الدارالبيضاء.

شوف تيفي

 تعرضت فتاة عشرينية يوم أمس الجمعة للإغتصاب من طرف وحش آدمي يبلغ من العمر 32 سنة بمديونة ضواحي الدارالبيضاء.

وفي تفاصيل الواقعة، طرق المُغتصب باب الضحية التي كانت رفقة أبيها المسن طالبا منها تزويده بكأس من الماء لتستجيب لمطلبه ناسية الباب مفتوحا ليستغل الفرصة ويُقدم على فعلته الشنيعة حيث قام باغتصابها.

وأضافت مصادرنا أن الجاني الذي يقطن بمديونة سبق له وأن اغتصب ابنة خالته البالغة من العمر7 سنوات وقام باختطاف فتاة قاصر من أحد الأعراس بغرض الإعتداء عليها جنسيا.

هذا وبعد الإعتداء عليها، قدمت الضحية شكاية لدى رجال الدرك الملكي إذ باشروا البحث عن الجاني الذي يدعى احمد و اعتقلوا والده ليعترف بمكان تواجد ابنه.

 

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اغتصاب مديونة حوادث وحقوق شوف تيفي

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