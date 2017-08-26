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بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 22:04 عاجل و بالصور..بسبب الإرهاب..بوليس إيطاليا وقفو مغربية حيث هضرات بالإسبانية وهاشنو وقع | دولي
عاجل و بالصور..بسبب الإرهاب..بوليس إيطاليا وقفو مغربية حيث هضرات بالإسبانية وهاشنو وقع
عاشت شابة مغربية الرعب بعدما قامت المصالح الأمنية الإيطالية بتوقيفها لأنها تحدثت في الشارع باللغة الإسبانية مساء يومه السبت.

شوف تيفي:م غ

عاشت شابة مغربية الرعب بعدما قامت المصالح الأمنية الإيطالية بتوقيفها لأنها تحدثت في الشارع باللغة الإسبانية مساء يومه السبت.

و قد جاء توقيف السائحة المغربية كإجراء تبين فيما بعد أنه روتيني نظرا للأحداث الإرهابية التي هزت برشلونة الإسبانية و أوقعت14 قتيلا و عدد كبير من الجرحى.

و قد تم تنقيط جواز سفر الشابة المغربية في سيارة خاصة و بعدما تبين أن أوراقها سليمة،تلقت إعتذارا و ذهبت إلى حال سبيلها.

و تعيش إيطاليا على وقع تعزيزات أمنية مكثفة بعد الأحداث الإرهابية التي عاشت مؤخرا أوروبا على وقعها.

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