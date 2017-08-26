عاجل و بالصور..بسبب الإرهاب..بوليس إيطاليا وقفو مغربية حيث هضرات بالإسبانية وهاشنو وقع ﻿

عاشت شابة مغربية الرعب بعدما قامت المصالح الأمنية الإيطالية بتوقيفها لأنها تحدثت في الشارع باللغة الإسبانية مساء يومه السبت.

شوف تيفي:م غ

عاشت شابة مغربية الرعب بعدما قامت المصالح الأمنية الإيطالية بتوقيفها لأنها تحدثت في الشارع باللغة الإسبانية مساء يومه السبت.

و قد جاء توقيف السائحة المغربية كإجراء تبين فيما بعد أنه روتيني نظرا للأحداث الإرهابية التي هزت برشلونة الإسبانية و أوقعت14 قتيلا و عدد كبير من الجرحى.

و قد تم تنقيط جواز سفر الشابة المغربية في سيارة خاصة و بعدما تبين أن أوراقها سليمة،تلقت إعتذارا و ذهبت إلى حال سبيلها.

و تعيش إيطاليا على وقع تعزيزات أمنية مكثفة بعد الأحداث الإرهابية التي عاشت مؤخرا أوروبا على وقعها.