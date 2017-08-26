بالصور.. إعصار قاتل يضرب ولاية تكساس في هذه الأثناء ﻿

ضربت ولاية تكساس، اليوم السبت، فيضانات ''بالغة الخطورة''، بسبب الإعصار هارفي، الاقوى الذي ضرب الولايات المتحدة سنة 2005، بحيث سقط قتيل على الاقل حتى الآن.

" شوف تيفي" وكالات

ضربت ولاية تكساس، اليوم السبت، فيضانات "بالغة الخطورة"، بسبب الإعصار هارفي، الاقوى الذي ضرب الولايات المتحدة سنة 2005، بحيث سقط قتيل على الاقل حتى الآن.

وصنف الإعصار في الدرجة الرابعة على سلم من أصل خمس درجات، ليتحول إلى عاصفة استوائية مع رياح بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة، وفق اخر تقرير للمركز الوطني للاعاصير السبت في الساعة 18.00.

ونبه المركز الوطني للأعاصير بحدوث فيضانات بالغة الخطورة" متوقعا هطول أمطار إلى غاية يوم الخميس القادم وستناهز منسوبها مئة سنتيم ما سيؤدي الى "فيضانات كارثية قد تكون قاتلة".

وأعلن مسؤول محلي السبت تسجيل اول وفاة جراء الاعصار في تكساس، وقال القاضي سي. اتش. ميلز ان شخصا قضى "بعدما حاصره حريق اندلع في منزله خلال الاعصار" في مدينة ارنساس على ساحل الولاية، مشيرا ايضا الى اصابة 12 شخصا على الاقل بجروح طفيفة.

وأضاف واكس عبر سي ان ان : "تعرضنا لضربة قاسية بسبب العاصفة لكننا نتوقع اخرى جراء الفيضانات التي ستصل من داخل الأراضي".

ودعي سكان العديد من المدن الى اخلاء منازلهم طوعا. وبدأ ايضا إجلاء نحو 4500 سجين من سجن مدينة روشارون جنوب هيوستن مع ارتفاع مستوى المياه في بحيرة قريبة.

وأكد حاكم تكساس أن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 338 ألف شخص، مشيرا إلى أن "ذلك سيستمر أياما عدة".