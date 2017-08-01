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بمناسبة ذكرى ميلادها... شوف تيفي تستحضر بعضا من مسار الأميرة للامريم في دعم قضايا الطفل والمرأة

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 20:56 بمناسبة ذكرى ميلادها... شوف تيفي تستحضر بعضا من مسار الأميرة للامريم في دعم قضايا الطفل والمرأة | بوليتيك
بمناسبة ذكرى ميلادها... شوف تيفي تستحضر بعضا من مسار الأميرة للامريم في دعم قضايا الطفل والمرأة
تحتفل الأسرة الملكية المغربية، كل يوم 26 غشت من كل سنة، بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم، التي عرفت بإهتمامها الكبير والقوي بقضايا المرأة والطفولة.

شوف تيفي :

تحتفل الأسرة الملكية المغربية، كل يوم 26 غشت من كل سنة، بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم، التي عرفت بإهتمامها الكبير والقوي بقضايا المرأة والطفولة.

عرفت للا مريم منذ زمن طويل بإهتمامها الكبير بقضايا المرأة والطفل والنهوض بهما، حيث ظلت منشغلة بمثل هذه القضايا، وحرصت على إظهار إنخراط وازن، خصوصا في ما يتعلق بالعمل على ضمان رفاهية الطفل ودعم دور المرأة في المجتمع المغربي خاصة والعربي عامة.

وإلى جانب إنخراط سموها في قضايا المرأة والطفل، تترأس الأميرة للا مريم الإتحاد الوطني للنساء المغربيات، كما تحرص كل سنة على رعاية أنشطة ذات طابع إجتماعي و إنساني كالحملة الوطنية للتلقيح، التي لم تعد تقتصرعلى المغرب فقط، بل إتخذت بعدا مغاربيا.

الأكيد أن مسار الأميرة للا مريم لا يقتصر فقط في هذه السطور التي تمت كتابتها بل مسارها ظل وسيظل لاشك كبيرا، وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة تحرير قناة "شوف تيفي" بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة ذكرى ميلاد أول أميرة رزق بها الراحل الحسن الثاني، الأميرة للا مريم ولكل الأسرة الملكية الشريفة.

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شوف تيفي الأميرة لالة مريم ذكرى ميلادها

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