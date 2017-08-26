كاطالونيا ترد على الإعتداءات الإرهابية بمسيرة يتقدمها ملك إسبانيا ﻿

يشارك عشرات الآلاف من الإسبان والأجانب، وهم يحملون ورودًا في برشلونة اليوم السبت بمسيرة كبيرة ردًا على الاعتداءين اللذين وقعا في 17 غشت الماضي، التي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها.

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يشارك عشرات الآلاف من الإسبان والأجانب، وهم يحملون ورودًا في برشلونة اليوم السبت بمسيرة كبيرة ردًا على الاعتداءين اللذين وقعا في 17 غشت الماضي، التي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها.

ووفق مصادر إعلامية إسبانية، سيكون العاهل الإسباني فيليبي السادس أول ملك ينضم إلى تظاهرة من هذا النوع منذ إعادة النظام الملكي في 1975، حيث تنظم المسيرة تحت شعار "لا أخاف" (نو تينك بور باللغة الكاتالانية)، لكن الملك والمسؤولين الآخرين لن يكونوا في الصف الأول في لارامبلا.



ودعا رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي أمس الجمعة إلى المشاركة في هذه المسيرة التي تنظمها حكومة كاتالونيا وبلدية برشلونة بعد الاعتداءين، اللذين أوقعا 15 قتيلًا و126 جريحًا من أكثر من ثلاثين بلدًا. وما زال ستة من الجرحى في المستشفى "في حال حرجة".



وقال راخوي المتهم بصب الزيت على النار في الخلافات مع الحكومة الكاتالانية التي تريد انفصال المنطقة "مع كل المجتمع الكاتالاني وكل إسبانيا سنوجّه رسالة وحدة ورفض للإرهاب وحب لمدينة برشلونة"، لكن لن يشارك أي مسؤول أجنبي في هذه التظاهرة التي سترفع لافتات بلغات عدة.