تزامنا وعيد الأضحى ...عصابة تذبح شيخا بمنزله طمعا في الماشية بتارودانت ﻿

إهتزت ساكنة تارودانت صبيحة يوم أمس الجمعة، على وقع جريمة بشعة بطلها عصابة إجرامية مجهولة، قامت بالإجهاز على شيخ في منزله ليلا بهدف سرقة رؤوس ماشيته التي كانت كل رأسماله ومورد رزق عائلته الصغيرة.

شوف تيفي



إهتزت ساكنة تارودانت صبيحة يوم أمس الجمعة، على وقع جريمة بشعة بطلها عصابة إجرامية مجهولة، قامت بالإجهاز على شيخ في منزله ليلا بهدف سرقة رؤوس ماشيته التي كانت كل رأسماله ومورد رزق عائلته الصغيرة.



ووفق مصدر من دوار "امشود" بجماعة "تالمكانت" قيادة اركانة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، فقد تفاجأ أحد أقارب الضحية، صبيحة يوم أمس الجمعة أثناء المرور بقرب منزله المعزول عن الدوار برؤية الأبواب مشرعة فقام بالولوج ليجد جثة الشيخ مدرجة بالدماء بعد ذبحه من الوريد إلى الوريد من طرف عصابة لازالت هويتها مجهولة إلى حد اليوم.



وأضاف ذات المصدر، أن الجناة لم يتركوا أي شيئ يملكه العجوز بما فيه بعض التجهيزات البسيطة من دقيق وأعلاف، وكل ماشيته، حيث خلف الحادث هلعا لدى ساكنة الدوار التي إعتادت على القيام بدوريات للحراسة من طرف الشيوخ الذين يقطنون بالمنطقة النائية بعد سفر الشباب نحو المدينة من أجل لقمة العيش.



وفي ذات السياق، كشف مسؤول بالدرك الملكي، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الدافع وراء الواقعة البشعة هو سرقة الماشية التي تتزايد بمناسبة عيد الأضحى، رافضا الإدلاء بأي معلومات أخرى في إطار سرية البحث الذي تشرف عليه سرية الدرك الملكي.