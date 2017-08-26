ثلاثيني يهتك عرض قاصر بكازا وهاشنو وقع ليه ﻿

أوقفت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة ثلاثيني أقدم على هتك عرض قاصر

شوف تيفي

أوقفت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة ثلاثيني أقدم على هتك عرض قاصر

وأضافت مصادر شوف تيفي أن الدائرة الأمنية المداومة كانت قد توصلت بشكاية تتعلق بهتك عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 11 سنة، من قِبل ابن الجيران، وهو ما استدعى فتح مذكرة بحث أسفرت عن توقيف المشتبه به في غضون ساعات قليلة من تسجيل الشكاية.

هذا وفور إلقاء القبض عليه، تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.