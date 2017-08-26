 مثير... فنانة إسرائيلية ''نصبات'' على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ''ماسخيتش بيك'' ﻿
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مثير... فنانة إسرائيلية ''نصبات'' على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ''ماسخيتش بيك''

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 17:04 مثير... فنانة إسرائيلية نصبات على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ماسخيتش بيك | ثقافة و فنون
مثير... فنانة إسرائيلية ''نصبات'' على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ''ماسخيتش بيك''
لطالما كانت تشتكي الحاجة الحمداوية من إعادة أغانيها من طرف فنانين آخرين دون الرجوع إليها، وكان آخرها إعادة أغنيتها الشهيرة ''هي هي'' في جينريك سيتكوم ''الخاوة''

شوف تيفي

لطالما كانت تشتكي الحاجة الحمداوية من إعادة أغانيها من طرف فنانين آخرين دون الرجوع إليها، وكان آخرها إعادة أغنيتها الشهيرة "هي هي" في جينريك سيتكوم "الخاوة"، لكن هذه المرة سرقة الملكية الفنية تعدت الحدود، وحطت الرحال في إسرائيل، حيث كشف كاتب الكلمات وملحن أغنية الحاجة الحمداوية "ما سخيتش بيك"، نبيل أشرف عبر صفحته الخاصة بـ "فايسبوك" أن ملكيته الفكرية سرقت من طرف فنانين إسرائيليين، حيث أعادوا غناء نفس الأغنية مستخدمين كلماتها وألحانها مع إضافة كلمات عبرية.

وقال أشرف في صفحته الرسمية على الفايسبوك "قام فنانون إسرائيلون بسرقة وإعادة غناء وتسجيل أغنية (ماسخيتش بيك ) والتي عرفت باسم (المويمة) دون إذن مني أو ترخيص باعتباري كاتب وملحن هذه الأغنية وصاحب الملكية الفكرية والحقوق والتأليف لها، وهذا ما يعتبر سرقة وتعدي صريح على حقوقي القانونية.. وأغنية (المويمة ) كتبتها ولحنتها منذ ثلاث سنوات لأسطورة الأغنية الشعبية بالمغرب الفنانة الكبيرة الحاجة الحمداوية والفنان الخلوق إسماعيل التطواني، وقام بتوزيعها الفنان الكبير الموهوب هاني الغيام".

وأضافت الفنانة الإسرائيلية بعض الكلمات العبرية على الأغنية التي أصدرتها، حتى لا تظهر السرقة الموصوفة للعمل الفني المغربي الذي تألقت به الحاجة الحمداوية على مدى سنوات.

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الحاجةالحمداوية فايسبوك فن سرقة إسرائيل

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