بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله ﻿

بعدما نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد عبر حسابها الشخصي على تطبيق الإنستغرام صورة لها فوق إحدى السفن وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بإحدى الدول الأوروبية رفقة صديقاتها، نشر بدوره كريم

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بعدما نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد عبر حسابها الشخصي على تطبيق الإنستغرام صورة لها فوق إحدى السفن وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بإحدى الدول الأوروبية رفقة صديقاتها، نشر بدوره كريم ظريف خطيب مريم السابق على الإنستغرام ستوري فيديو على نغمات « تبغي مول الشاطو اللي عندو باطو » للمغني المغربي يونس، يرد بذلك على صورة الأخيرة بهذه الطريقة المستفزة حسب أقوال الرواد.

هذا وفور نشره للفيديو علّق متتبعي كريم ظريف على الفيديو قائلين أنه يقصف من خلاله خطيبته السابقة معتبرا أنها تسعى وراء المال أكثر من أي شيء.

تجدر الإشارة، إلى أن الكوبل المغربي قررا فسخ خطوبتهما على بعد أيام قليلة على عرسهما لأسباب مجهولة.