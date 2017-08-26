 بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. مغربي يقود أغرب عملية انتحار بالعالم...نزل اخذا الكارو والماء وطلع يكمل عملية الانتحار | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. مغربي يقود أغرب عملية انتحار بالعالم...نزل اخذا الكارو والماء وطلع يكمل عملية

وفاة سكرتيرة الملك الحسن الثاني بالعاصمة الرباط | بوليتيك

وفاة سكرتيرة الملك الحسن الثاني بالعاصمة الرباط

كاطالونيا ترد على الإعتداءات الإرهابية بمسيرة يتقدمها ملك إسبانيا | دولي

كاطالونيا ترد على الإعتداءات الإرهابية بمسيرة يتقدمها ملك إسبانيا

تزامنا وعيد الأضحى ...عصابة تذبح شيخا بمنزله طمعا في الماشية بتارودانت | حوادث و حقوق

تزامنا وعيد الأضحى ...عصابة تذبح شيخا بمنزله طمعا في الماشية بتارودانت

ثلاثيني يهتك عرض قاصر بكازا وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

ثلاثيني يهتك عرض قاصر بكازا وهاشنو وقع ليه

مثير... فنانة إسرائيلية نصبات على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ماسخيتش بيك | ثقافة و فنون

مثير... فنانة إسرائيلية ''نصبات'' على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ''ماسخيتش بيك''

سائق طاكسي صغير يغتصب فتاة بالقوة ...والضحية للعيالات : حضيو راسكم من اصحاب الطاكسيات | بووز

سائق ''طاكسي صغير'' يغتصب فتاة بالقوة ...والضحية للعيالات : حضيو راسكم من اصحاب الطاكسيات

بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله | ثقافة و فنون

بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله

محاولة انتحار شاب من فوق لاقط هوائي بشاطئ الرمال الذهبية بالهرهورة 26/08/2017 | بووز

محاولة انتحار شاب من فوق لاقط هوائي بشاطئ الرمال الذهبية بالهرهورة 26/08/2017

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 17:43 بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله | ثقافة و فنون
بالصور.. خطيب مريم سعيد السابق يقصفها من جديد وهذا وما قاله
بعدما نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد عبر حسابها الشخصي على تطبيق الإنستغرام صورة لها فوق إحدى السفن وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بإحدى الدول الأوروبية رفقة صديقاتها، نشر بدوره كريم

شوف تيفي

بعدما نشرت الإعلامية المغربية مريم سعيد عبر حسابها الشخصي على تطبيق الإنستغرام صورة لها فوق إحدى السفن وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بإحدى الدول الأوروبية رفقة صديقاتها، نشر بدوره كريم ظريف خطيب مريم السابق على الإنستغرام ستوري فيديو على نغمات « تبغي مول الشاطو اللي عندو باطو » للمغني المغربي يونس، يرد بذلك على صورة الأخيرة بهذه الطريقة المستفزة حسب أقوال الرواد.

هذا وفور نشره للفيديو علّق متتبعي كريم ظريف على الفيديو قائلين أنه يقصف من خلاله خطيبته السابقة معتبرا أنها تسعى وراء المال أكثر من أي شيء.

تجدر الإشارة، إلى أن الكوبل المغربي قررا فسخ خطوبتهما على بعد أيام قليلة على عرسهما لأسباب مجهولة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مريم سعيد كريم ظريف انستغرام صورة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير... فنانة إسرائيلية نصبات على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ماسخيتش بيك | ثقافة و فنون

مثير... فنانة إسرائيلية ''نصبات'' على الحاجة الحمداوية في أغنيتها ''ماسخيتش بيك''

بالصورة..إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم فالحج | ثقافة و فنون

بالصورة..إيمان الباني وزوجها التركي مراد يلدريم فالحج

بالصورة.. الأخوين بلمير يعتذران لجمهورهما وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة.. الأخوين بلمير يعتذران لجمهورهما وها علاش

بالفيديو.. نجاة اعتابو تشكر جمهورها وتقدم فيديو تستعرض فيه أبرز لحظات حفلاتها الفنية | ثقافة و فنون

بالفيديو.. نجاة اعتابو تشكر جمهورها وتقدم فيديو تستعرض فيه أبرز لحظات حفلاتها الفنية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شيخ الزاوية الكركرية يتحدث عن السحر والمريدين الوافدين عليه من العالم لأغراض مختلفة | بــووز
منذ 58 دقيقة

بالفيديو..شيخ الزاوية الكركرية يتحدث عن السحر والمريدين الوافدين عليه من العالم لأغراض مختلفة

صادم وبالفيديو...سائق طاكسي صغير يغتصب فتاة بالقوة ...والضحية للعيالات : حضيو راسكم من اصحاب الطاكسيات | بــووز

صادم وبالفيديو...سائق "طاكسي صغير" يغتصب فتاة بالقوة ...والضحية للعيالات : حضيو راسكم من اصحاب الطاكسيات

بالفيديو...في أول خروج إعلامي له: شيخ الزاوية الكركرية...لا علاقة لنا بالسياسة ولا نعرف حتى عدد الأحزاب أو الوزراء...نحن تحت بيعة ملكنا محمد السادس فقط..وهذه رسالتي إلى الجزائر | بــووز

بالفيديو...في أول خروج إعلامي له: شيخ الزاوية الكركرية...لا علاقة لنا بالسياسة ولا نعرف حتى عدد الأحزاب أو الوزراء...نحن تحت بيعة ملكنا محمد السادس فقط..وهذه رسالتي إلى الجزائر

بالفيديو: شوفو أكبر حولي بفاس وها الثمن ديالو | بــووز

بالفيديو: شوفو أكبر حولي بفاس وها الثمن ديالو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. مغربي يقود أغرب عملية انتحار بالعالم...نزل اخذا الكارو والماء وطلع يكمل عملية الانتحار | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

عاجل وبالفيديو.. مغربي يقود أغرب عملية انتحار بالعالم...نزل اخذا الكارو والماء وطلع يكمل عملية

وفاة سكرتيرة الملك الحسن الثاني بالعاصمة الرباط | بوليتيك

وفاة سكرتيرة الملك الحسن الثاني بالعاصمة الرباط

كاطالونيا ترد على الإعتداءات الإرهابية بمسيرة يتقدمها ملك إسبانيا | دولي

كاطالونيا ترد على الإعتداءات الإرهابية بمسيرة يتقدمها ملك إسبانيا

تزامنا وعيد الأضحى ...عصابة تذبح شيخا بمنزله طمعا في الماشية بتارودانت | حوادث و حقوق

تزامنا وعيد الأضحى ...عصابة تذبح شيخا بمنزله طمعا في الماشية بتارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.