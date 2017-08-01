عاجل وبالفيديو.. الطريق السيار بين أسفي والجديدة محبوسة والمستخدمين فيها يحتجون ﻿

تعيش الطريق السيار الرابطة بين الجديدة وأسفي حالة من الفوضى بعد عدم وفاء الشركة المكلفة هناك بالوعود التي قطعتها للمستخدمين اللذين اعتصموا سابقا في محطة الأداء بأسفي مطالبين بحقهم في العمل بعد أن

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تعيش الطريق السيار الرابطة بين الجديدة وأسفي حالة من الفوضى بعد عدم وفاء الشركة المكلفة هناك بالوعود التي قطعتها للمستخدمين اللذين اعتصموا سابقا في محطة الأداء بأسفي مطالبين بحقهم في العمل بعد أن تم طردهم من العمل تعسفا دون سابق إنذار.

وقد تم الاستعانة بمستخدمين متدربين ليحلوا محل العمال المطرودين، الأمر الذي لم يتقبلوه واعتبروه إخلالا بالوعود التي تم الاتفاق عليها سابقا بينهم وبين الشركة التي قامت بتوظيفهم ليحتجوا على مشرف محطة الأداء بأسفي، هذا الأخير أمر بوضع الإشارة الحمراء وتوقيف عمل محطة الأداء مما تسبب في عرقلة حركة السير وتوقف السيارات العابرة بالطريق دون تدخل يذكر من طرف المسؤولين في المحطة، حيث قام المسافرون بتجاوز الحواجزها بأنفسهم.

فيما أغمي على إحدى المستخدمات بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ليتم نقلها عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا زالت المحطة إلى حدود كتابة هذه الأسطر متوقفة والمستخدمون يحتجون مطالبين بعودتهم للعمل كما كان متفقا عليه.