بالصورة.. الأخوين بلمير يعتذران لجمهورهما وها علاش ﻿

نشرت الفنانة رجاء بلمير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة توجه من خلالها رسالة للجمهور بخصوص تأخر اصدار كليب ''قولو'' الذي يجمعها بأخيها عمر المنتظر طرحه أمس الجمعة على الساعة

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نشرت الفنانة رجاء بلمير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة توجه من خلالها رسالة للجمهور بخصوص تأخر اصدار كليب "قولو" الذي يجمعها بأخيها عمر المنتظر طرحه أمس الجمعة على الساعة السابعة مساء.

وقد قدمت اعتذارا كتبت فيه: "نعتذر لحبايب قلبنا لعدم نزول كليب أغنية « قولو »، في الوقت المعلن عليه لمشاكل خارجة عن إرادتنا، انتظروه غدا إن شاء الله، على قناتنا باليوتيوب في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب، شكرا على حبكم ووفاءكم."

يشار أن الفنانة رجاء بلمير قد ظهرت مؤخرا بلوك جديد اثار موجة من التعليقات عبر حسابها بموقع انستغرام، نظرا لتغييرها لون شعرها الأصلي إلى اللون البنفسجي ليتناسب مظهرها الجديد في كليب عملها الفني القادم.