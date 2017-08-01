بالفيديو.. نجاة اعتابو تشكر جمهورها وتقدم فيديو تستعرض فيه أبرز لحظات حفلاتها الفنية ﻿

انتهت الفنانة المغربية نجاة اعتابو من جولتها الفنية بعد إحيائها للعديد من الحفلات في مختلف ربوع المملكة، حيث نشرت فيديو يتضمن أبرز لحظات حفلاتها خلال جولتها الصيفية على حسابها عبر موقع التواصل

شوف تيفي

انتهت الفنانة المغربية نجاة اعتابو من جولتها الفنية بعد إحيائها للعديد من الحفلات في مختلف ربوع المملكة، حيث نشرت فيديو يتضمن أبرز لحظات حفلاتها خلال جولتها الصيفية على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقد أرفقت "اعتابو" الفيديو برسالة شكر من ساندها لتحقيق هذا النجاح، حيث كتبت : " حبابي هادوا مقتطفات من الحفلات لي حييتها هاد الصيف الحمد لله كلشي داز ممتاز، شكر خاص لكل جمهوري الحبيب على الحضور و على المساندة و الحب لي كتعطيوني كونوا متأكدين أنني كنحتارمكم بزاف و كنحبكم من اعماق قلبي، و احب ان اقدم جزيل الشكر للمسؤولين لي سهروا على نجاح كل حفلاتي و كذلك شكر خاص لرجال الأمن و لجنود الخفاء، تحياتي" .

يذكر أن اخر حفلات نجاة اعتابو الغنائية أحيتها مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان أصوات نسائية في دورته العاشرة بمدينة تطوان.