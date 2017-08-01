عبارة ''جنسية'' أمام الجمهور تطرد كوميدي تونسي من مهرجان الضحك بأكادير ﻿

لم يتمكن الكوميدي التونسي ''لطفي العبدلي'' من إتمام الوقت المخصص له في إطار فعاليات مهرجان الضحك بأكادير برفقة كل من ''عبد القادر السيكتور'' من الجزائر و ''إيكو'' من المغرب.

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لم يتمكن الكوميدي التونسي "لطفي العبدلي" من إتمام الوقت المخصص له في إطار فعاليات مهرجان الضحك بأكادير برفقة كل من "عبد القادر السيكتور" من الجزائر و "إيكو" من المغرب.



وجاء إنسحاب الكوميدي التونسي بعد مطالبة الجمهور السوسي التوقف من إتمام مشاركته في العرض الكوميدي الساخر في إطار مهرجان الضحك بأكادير، مباشرة بعد بداية عرضه وراء الجزائري عبد القادر السيكتور، حيث غادر الكوميدي التونسي المنصة وسط صفير وإستهجان الجمهور ، و تم تعويضه بالكوميدي المغربي إيكو الذي كان مبرمجا هو الآخر في الليلة الكوميدية.



وحسب شهود عيان فقد كرر الكوميدي التونسي كلمة خادشة للحياء عدة مرات تحت أنظار جميع المسؤولين بالجهة، حيث لم تستطع العائلات وأطفالها الإستمرار في الإستماع للكلمة لتطلق صفيرات إستهجان وتجبر الكوميدي التونسي على المغادرة.