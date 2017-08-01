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الفايسبوك يعود للإشتغال بعد العطب الذي طاله لمدة 30 دقيقة وهذا هو السبب

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 15:42 الفايسبوك يعود للإشتغال بعد العطب الذي طاله لمدة 30 دقيقة وهذا هو السبب | نت 2.0
الفايسبوك يعود للإشتغال بعد العطب الذي طاله لمدة 30 دقيقة وهذا هو السبب
عادت عجلة موقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' للدوارن من جديد بعد العطل الذي طال الموقع لمدة 30 دقيقة تقريبا، بسب الصيانة.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

عادت عجلة موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" للدوارن من جديد بعد العطل الذي طال الموقع لمدة 30 دقيقة تقريبا، بسب الصيانة.

وقد تفاجأ مجموعة من رواد الموقع الأزرق عبر مختلف أنحاء العالم بمن فيهم المغرب بهذا التوقف المفاجئ للفايسبوك، .

وخلف هذا التوقف أضرار كبيرة للمواقع الإلكترونية عبر العالم والتي تعتمد على الفايسبوك من أجل كسب عدد كبير من الزوار.

جدير بالذكر، أن موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يعد أول موقع إجتماعي تواصلي عبر العالم، والذي ترجع ملكيته للأمريكي مارك زوكربيرغ.

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