بعد واقعة الطوبيس ... قاصر بطل عملية اغتصاب لطفل عمره 12 سنة ﻿

بعد تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي في المجتمع المغربي، ومن بين أبرز وقائعها فضيحة ''الطوبيس'' التي هزت الرأي العام مؤخرا، برزت قضايا عديدة للاعتداء الجنسي أبطالها قاصرون، ومن بينها قضية تورط يافع

شوف تيفي

بعد تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي في المجتمع المغربي، ومن بين أبرز وقائعها فضيحة "الطوبيس" التي هزت الرأي العام مؤخرا، برزت قضايا عديدة للاعتداء الجنسي أبطالها قاصرون، ومن بينها قضية تورط يافع يبلغ من العمر 16 سنة في اغتصاب طفل لم يتجاوز بعد 12 سنة، حيث يعاني هذا الأخير من مرض متلازمة داون، وذلك بدوار الرقابيين، التابع لجماعة عين عائشة بإقليم تاونات.

وقد أمر عشية يوم الجمعة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة القاصر في حالة سراح وإجراء خبرة طبية للطفل المعتدى عليه بغية التأكد من حالته الصحية للبث في ملف القضية والاتهام الموجه لليافع الذي ينكر تورطه في عملية الاغتصاب.

وقد تقدمت عائلة الضحية بشكاية للنيابة العامة بفاس، لتتجه عناصر الدرك الملكي بعين عائشة لإيقاف المتهم مساء الخميس من داخل بيت أسرته، حيث تم تقديمه للضابطة القضائية للاستماع له في محضر رسمي، قبل تقديمه في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك باستئنافية فاس، الذي بدوره قام بإحالته على قاضي التحقيق.

فيما أكدت الفحوصات التي أجراها أطباء المركز الاستشفائي على الطفل تعرضه للاغتصاب نتج عنه تعفن بالدبر، وأضحى الطفل يعاني بعد هذا الاعتداء من اضطرابات نفسية حادة.