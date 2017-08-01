عــــاجل: عطب مفاجئ يوقف الفايسبوك عبر العالم ﻿

تفاجأ عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' عبر مختلف أنحاء العالم بمن فيهم المغرب، بعد التوقف المفاجئ للموقع ''الأزرق'' منذ نصف ساعة تقريبا من الآن.

شــوف تيفي: محمد بوحتة

تفاجأ عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" عبر مختلف أنحاء العالم بمن فيهم المغرب، بعد التوقف المفاجئ للموقع "الأزرق" منذ نصف ساعة تقريبا من الآن.

هذا وقد حال العطل المفاجئ دون تمكن مستخدمي "الفايسبوك" من الدخول الى حساباتهم، عبر الحواسيب وكذا التطبيقات على الأجهزة المحمولة.

وعندما يريد رواد الموقع الأزرق الدخول إلى صفحاتهم الشخصية يتعذر عليهم ذلك، وترسل لهم إدارة "الفايسبوك" رسالة إلى كافة مستخدميها تعتذر لهم بسبب هذا العطب الذي يطال الموقع المذكور بسبب الصيانة.



جدير بالذكر، أن موقع التواصل الإجتماعي يستعمله الملايين إن لم نقل الملايير من سكان الأرض عبر ربوع العالم.