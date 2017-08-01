هذه حقيقة اعتداء عصابة مدججة بالسيوف على ساكنة حي بنسليمان بفاس ﻿

توصلت شوف تيفي ببيان من المديرية العامة للأمن الوطني يومه السبت حول مقال ''اعتداء عصابة على بعض سكان حي بنسليمان بفاس''.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي ببيان من المديرية العامة للأمن الوطني يومه السبت حول مقال "اعتداء عصابة على بعض سكان حي بنسليمان بفاس".

وجاء في البيان المذكور: "تنويرا للرأي العام وتصويبا للأخبار التي تم نشرها بخصوص هذا الموضوع والتي من شأنها التأثير سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين تحرص ولاية أمن فاس على توضيح حقيقة النازلة على الشكل الأتي:

بتاريخ 25 غشت الجاري في حدود الساعة الخامسة والنصف زوالا، تم إشعار مصالح الأمن بمنطقة بندباب عين قادوس بمدينة فاس بنشوب خلاف بين عائلتين بسبب سوء الجوار تطور إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء.

وعلى الفور انتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان حيث فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث عاينت جروحا على مستوى الأب والبنت من إحدى العائلتين واللذين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم توقيف أحد المشتبه فيهم من العائلة الثانية وتم الإحتفاظ به تحت الحراسة النظرية.

ودونما إخلاء بسرية الأبحاث القضائية، تؤكد مصالح الأمن بأنها لازالت تواصل تحرياتها لتوقيف جميع المشتبه فيهم الذين تورطوا في واقعة استعمال أسلحة بيضاء في هذا النزاع وذلك بهدف تقديمهم أمام العدالة.

هذا وتشير المعطيات الأولية للأبحاث المنجزة أن سبب الخلاف يعود إلى إضرام النار في كمية من الأزبال والأسمال البالية في محيط سكن العائلتين، نجم عنه تصاعد الدخان مما أسفر عن خلاف تطور إلى تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وبهذا تنفي ولاية أمن فاس المزاعم التي تتحدث عن تورط عصابة إجرامية في اقتراف هذه الأفعال فإنها تؤكد في المقابل بأنها تواصل إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بهدف تقديم كل المتورطين أمام العدالة.