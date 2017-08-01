مغربية تتحرر من قبضة عصابة في ماليزيا بعد احتجازها و اغتصابها بشكل متكرر ﻿

تمكنت الشرطة الماليزية أمس الجمعة، من تحرير شابة مغربية كانت تقع في قبضة عصابة متخصصة في الاتجار في البشر، بعد تعرضها للاعتداء الجنسي بشكل متكرر من طرف أفراد العصابة الذين يحملون الجنسية

شوف تيفي

تمكنت الشرطة الماليزية أمس الجمعة، من تحرير شابة مغربية كانت تقع في قبضة عصابة متخصصة في الاتجار في البشر، بعد تعرضها للاعتداء الجنسي بشكل متكرر من طرف أفراد العصابة الذين يحملون الجنسية السودانية.

فيما توجهت الشابة التي تبلغ من العمر 19 سنة لماليزيا بعد تقديمها للعمل في أحد المراكز التجميلية هناك بالعاصمة كوالالمبور شهر يونيو الماضي، إلا أنه اكتشفت أنها أصبحت في قبضة المشتبه بهما السودانيين الذين حولاها لجارية، حسب ما كشفته وسائل إعلام ماليزية.

و أفادت صحيفة "ذي ستار" أن الشرطة الماليزية، قد ألقت القبض على شخصين يحملان الجنسية السودانية يبلغ كل منهما 56 و 59 سنة أخبرا الشابة بإمكانية إيجادها لفرصة عمل كمستخدمة في محل للتجميل، حيث كان مخططهما استغلالها نظرا لعدم درايتها بالأجواء الماليزية وتعريضها للاحتجاز القسري والاعتداء عليها جنسيا.

يذكر أن الناجية المغربية ليست الوحيدة التي عانت من الاستغلال الجنسي، فهناك مغربيات أخريات يتعرضن للاستغلال الجنسي والوحشية بعدد من البلدان الآسيوية دون أن يجدن من يدافع عنهن.