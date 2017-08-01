الحسين الوردي يحل بالحسيمة لتوزيع كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية ﻿

يحل وزير الصحة الحسين الوردي، صباح يوم الإثنين 28 غشت المقبل 2017 بإقليم الحسيمة، للقيام بزيارة ميدانية، سيقوم خلالها بالإطلاع على الأوراش التي تشرف عليها وزارته.

شوف تيفي



يحل وزير الصحة الحسين الوردي، صباح يوم الإثنين 28 غشت المقبل 2017 بإقليم الحسيمة، للقيام بزيارة ميدانية، سيقوم خلالها بالإطلاع على الأوراش التي تشرف عليها وزارته.



ووفق ورقة تقنية بالمناسبة، سيقوم الحسين الوردي بزيارة لمركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، كما سيترأس عملية تسليم كميات جد مهمة من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، وكذا عدد كبير من الكراسي المتحركة.



ووفق ذات المعطيات، ستسلم وزارة الصحة أثناء الزيارة، سيارات إسعاف طبية مجهزة، ويختتم زيارة العمل لإقليم الحسيمة، بتفقد مشروع بناء مستشفى القرب المتعدد التخصصات للوقوف على مدى تقدم الأشغال به.