 فضيحة وبالفيديو.. ملكة جمال المغرب تتعرض للتحرش الجنسي من شاب عاري الصدر ﻿
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فضيحة وبالفيديو.. ملكة جمال المغرب تتعرض للتحرش الجنسي من شاب عاري الصدر

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 13:16 فضيحة وبالفيديو.. ملكة جمال المغرب تتعرض للتحرش الجنسي من شاب عاري الصدر | ثقافة و فنون
فضيحة وبالفيديو.. ملكة جمال المغرب تتعرض للتحرش الجنسي من شاب عاري الصدر
فاجأت فاتي الجمالي ملكة الجمال وعارضة الأزیاء المغربیة متتبعيها، اليوم السبت بتعرضھا للتحرش الجنسي بمدینة طنجة قبل أیام، تزامنا مع النقاش حول ظاھرة التحرش والاعتداء الجنسي بعد تسریب فیدیو ''فتاة

" شوف تيفي"

فاجأت فاتي الجمالي ملكة الجمال وعارضة الأزیاء المغربیة متتبعيها، اليوم السبت بتعرضھا للتحرش الجنسي بمدینة طنجة قبل أیام، تزامنا مع النقاش حول ظاھرة التحرش والاعتداء الجنسي بعد تسریب فیدیو "فتاة الحافلة" بمدینة الدار البیضاء.

ونشرت عارضة الأزیاء وعبر تطبیق "سناب شات" مجموعة من المقاطع المصورة، تؤكد من خلالھا تعرضھا للتحرش من قبل شاب في منطقة النجمة، إذ عمد إلى الاقتراب من جسدھا بشكل مستفز، خصوصا وأنه كان عاري الصدر.

ونشرت ملكة الجمال، لقطات للشباب المتحرش حسب روایتھا، فیما قارنت بین تعامل الشرطة في بریطانیا، والحال في المغرب.

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شوف سبور المغرب ملكة الجمال التحرش

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