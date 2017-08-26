بالصور.. شاهد كيف أصبح شكل أولاد الخياري وكأنه أخوهم ﻿

نشر الفنان الكوميدي المغربي محمد الخياري صباح هذا اليوم السبت على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورتين الأولى تتضمن صورته في أول عيد ميلاد له في سنته الأولى وصورة ثانية رفقة

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشر الفنان الكوميدي المغربي محمد الخياري صباح هذا اليوم السبت على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورتين الأولى تتضمن صورته في أول عيد ميلاد له في سنته الأولى وصورة ثانية رفقة أولاده الثلاثة عثمان أيوب وإسماعيل.

وعبر الخياري من خلال نشره للصور عن فرحته بعيد ميلاده 53 ،كما ارفقها بصورة أولاده تعبيرا عن حبه الكبير لهم وأنه لا يعتبرهم أبناءه فقط بل بالنسبة له هم أقرب الأصدقاء.

جدير بالذكر أن محمد الخياري إنتهى من تصوير فيلم سينمائي للمخرج نورالدين الخماري والذي يحمل عنوان "burn out".