خلافا لبن كيران...العثماني يفوض مسؤولية إفتحاص صفقات الوزارات لكاتبه العام ﻿

كشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأنه فوض للكاتب العام لوزارته، بترأس إجتماع مع جميع الكتاب العامين للقطاعات الحكومية، لإفتحاص صفقات الوزارات، خاصة الموجهة للمقاولات الصغرى

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كشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بأنه فوض للكاتب العام لوزارته، بترأس إجتماع مع جميع الكتاب العامين للقطاعات الحكومية، لإفتحاص صفقات الوزارات، خاصة الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف ذات المصدر، أن مهمة إفتحاص صفقات الوزارات، كان يشرف عليها عبد الإله بن كيران بشكل شخصي عبر مستشار وخبير في ديوانه وهو الذي إقترح عليه فكرة تخصيص 20 في المائة من الصفقات طبقا للفصل 156 من قانون الصفقات العمومية الذي عدل في عهد بن كيران.



وأوضح ذات المصدر، أن الوزراء أعدوا تقريرا حول جميع الصفقات التي تتجاوز قيمتها المالية مليون درهم، لكشف مدى إحترام القطاعات الحكومية لقرار تخصيص 20 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تطمح لتقسيم كعكة الصفقات مع المقاولات الكبرى عبر زيادة حصتها.