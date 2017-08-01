 بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم | مجتمع

بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم

فاجعة طرقية جد مؤلمة..هكذا كانت نهاية حياة 3 إخوة بوادي زم | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية جد مؤلمة..هكذا كانت نهاية حياة 3 إخوة بوادي زم

عاجـل وبالصور.. قبل عيد الأضحى فاجعة تؤدي بحياة العشرات من الأغنام وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجـل وبالصور.. قبل عيد الأضحى فاجعة تؤدي بحياة العشرات من الأغنام وهذه التفاصيل

حصيلة انفجار مسجد بكابول في تصاعد وهذا عدد القتلى | دولي

حصيلة انفجار مسجد بكابول في تصاعد وهذا عدد القتلى

قبل العيد الكبير.. عصابة شفرات قطيع من الأغنام ..شوفوا شحال | حوادث و حقوق

قبل العيد الكبير.. عصابة شفرات قطيع من الأغنام ..شوفوا شحال

بالفيديو.. كونطرولات في الطوبيس يلزمون طفلا بجمع 35 درهما وأحد الركاب يفضحهم | حوادث و حقوق

بالفيديو.. كونطرولات في الطوبيس يلزمون طفلا بجمع 35 درهما وأحد الركاب يفضحهم

عاجـــل.. الموت يفجع مرة اخرى الفنان اللبناني عاصي الحلاني +الصورة | ثقافة و فنون

عاجـــل.. الموت يفجع مرة اخرى الفنان اللبناني عاصي الحلاني +الصورة

خاص...إستنفار أمني بأكادير بعد إصابة جندي من القوات المسلحة الفرنسية | بوليتيك

خاص...إستنفار أمني بأكادير بعد إصابة جندي من القوات المسلحة الفرنسية

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم

بتاريــخ : 26 غشت 2017 / 12:53 بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم | مجتمع
بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم
كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن المغاربة العالقين بليبيا سيصلون عشية اليوم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في رحلة مباشرة من العاصمة الليبيبة طرابلس.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، "لشوف تيفي" أن المغاربة العالقين بليبيا سيصلون عشية اليوم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في رحلة مباشرة من العاصمة الليبيبة طرابلس.

وفي ذات السياق، بث جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس صباح اليوم السبت، مقطع فيديو للشباب المغاربة مؤكدا عن بداية نقل المجموعة الأولى من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المغربية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفق ذات المصدر، فالمجموعة تضم حوالي 52 مهاجرا مغربيا بإتجاه مطار إمعيتيقة الدولي حيث ستكون الرحلة الأولى على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت ليبيا على متن الخطوط الأفريقية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ليبيا الجهاز المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي | مجتمع

فضيحة وبالفيديو..فلاح مغربي يفجرها مدوية: كنبيعو ليهم الحليب بـ2 دراهم كيبيوعوه غالي

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون | مجتمع

بالفيديو: فضيحة في قلب مستشفى ابن رشد..الناس كيتألموا والفرمليات كيتفرجوا في التلفزيون

بالصورة..ها كيفاش حصل تاجر كوكايين بالبيضاء | مجتمع

بالصورة..ها كيفاش حصل تاجر كوكايين بالبيضاء

اعتقال مغتصب الفتاة المعاقة بتارودانت وإيداعه السجن | مجتمع

اعتقال مغتصب ''الفتاة المعاقة'' بتارودانت وإيداعه السجن

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شوف تيفي في قلب الزاوية الكركرية...هذا مقرها وهذه طقوسها | بــووز
منذ 28 دقيقة

بالفيديو.. شوف تيفي في قلب الزاوية الكركرية...هذا مقرها وهذه طقوسها

بالفيديو...رئيس المجلس البلدي لبركان يرد بقوة على الكروج: متوصلتش بأي مبلغ مالي من هشام وأطالب بفتح تحقيق | بــووز

بالفيديو...رئيس المجلس البلدي لبركان يرد بقوة على الكروج: متوصلتش بأي مبلغ مالي من هشام وأطالب بفتح تحقيق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 26 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 26 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 26 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 26 غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم | مجتمع
منذ 3 دقائق

بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم

فاجعة طرقية جد مؤلمة..هكذا كانت نهاية حياة 3 إخوة بوادي زم | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية جد مؤلمة..هكذا كانت نهاية حياة 3 إخوة بوادي زم

عاجـل وبالصور.. قبل عيد الأضحى فاجعة تؤدي بحياة العشرات من الأغنام وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجـل وبالصور.. قبل عيد الأضحى فاجعة تؤدي بحياة العشرات من الأغنام وهذه التفاصيل

حصيلة انفجار مسجد بكابول في تصاعد وهذا عدد القتلى | دولي

حصيلة انفجار مسجد بكابول في تصاعد وهذا عدد القتلى

﻿ ﻿
أمس 16:14 GMT

عاجل.. إطلاق سراح أصغر متورط في جريمة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+تفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.