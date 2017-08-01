بالفيديو...بشرى للعائلات...52 من الشباب العالقين بليبيا يصلون مطار الدار البيضاء مساء اليوم ﻿

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' أن المغاربة العالقين بليبيا سيصلون عشية اليوم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في رحلة مباشرة من العاصمة الليبيبة طرابلس.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، "لشوف تيفي" أن المغاربة العالقين بليبيا سيصلون عشية اليوم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في رحلة مباشرة من العاصمة الليبيبة طرابلس.



وفي ذات السياق، بث جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس صباح اليوم السبت، مقطع فيديو للشباب المغاربة مؤكدا عن بداية نقل المجموعة الأولى من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المغربية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.



ووفق ذات المصدر، فالمجموعة تضم حوالي 52 مهاجرا مغربيا بإتجاه مطار إمعيتيقة الدولي حيث ستكون الرحلة الأولى على تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت ليبيا على متن الخطوط الأفريقية.