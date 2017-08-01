قبل العيد الكبير.. عصابة شفرات قطيع من الأغنام ..شوفوا شحال ﻿

اهتز دواريْ ''زعلوق'' و ''الشط'' الواقعين بقيادة كبدانة إقليم الناظور، على وقع عملية سرقة مثيرة، بعدما اقتحم أشخاص مجهولون الهوية أمس الجمعة، حظيرة أغنام تابعة لأحد المنازل في المنطقة، حيث تمكنوا من

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اهتز دواريْ "زعلوق" و "الشط" الواقعين بقيادة كبدانة إقليم الناظور، على وقع عملية سرقة مثيرة، بعدما اقتحم أشخاص مجهولون الهوية أمس الجمعة، حظيرة أغنام تابعة لأحد المنازل في المنطقة، حيث تمكنوا من سرقة قطعان من الماشية المتواجدة داخلها واقتيادها نحو وجهة غير معلومة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تعرضت زريبة أغنام أخرى إلى سرقة أزيد من 35 رأس غنم، دون أن يتم تحديد هوية أفراد هذه العصابة الإجرامية التي زرعت الرعب والذعر في مجموعة من المناطق.

هذا وقد تم فتح تحقيق أمني بخصوص الواقعة، من أجل تحديد هوية الجناة والوصول إليهم.